الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من إستعادة خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعار، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأكد مصدر داخل إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن الزمالك حاول إستعادة رزاق سيسه مهاجم الفريق، مع بداية الموسم الحالي.

 

وأضاف: "توصلنا لاتفاق مع الإدارة البيضاء، باستمرار اللاعب موسم آخر حتى نهاية الموسم الجاري، خاصةً أنه من العناصر الأساسية داخل فريقه".

 

من ناحية أخرى، أوضح نادي الزمالك أنه يرغب في عودة سيسه لتدعيم خط هجوم الفريق بناءً على طلب من جايمي باتشيكو المدير الفني.

 

ومن المنتظر أن يتم حسم أمر اللاعب بصورة رسمية سواء بالبقاء مع ناديه أو العودة مرة أخرى للزمالك، مع بداية العام الجديد.

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