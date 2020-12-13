الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:07 م
محمد الصو
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حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من إستعادة خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعار، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد مصدر داخل إدارة نادي الاتحاد السكندري،
أن الزمالك حاول إستعادة رزاق سيسه مهاجم الفريق، مع بداية الموسم الحالي.
وأضاف: "توصلنا لاتفاق مع الإدارة
البيضاء، باستمرار اللاعب موسم آخر حتى نهاية الموسم الجاري، خاصةً أنه من العناصر
الأساسية داخل فريقه".
من ناحية أخرى، أوضح نادي الزمالك أنه
يرغب في عودة سيسه لتدعيم خط هجوم الفريق بناءً على طلب من جايمي باتشيكو المدير الفني.
ومن المنتظر أن يتم حسم أمر اللاعب بصورة
رسمية سواء بالبقاء مع ناديه أو العودة مرة أخرى للزمالك، مع بداية العام الجديد.