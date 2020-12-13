الهلال يخسر مواجهة الوحدة في ختام مباريات الجولة الثامنة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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خسر فريق الهلال أمام نظيره فريق الوحدة، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بنتيجة 2-1،ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وسجل الوحدة هدفه الأول في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب ديمتري، قبل أن يضيف زميله أحمد عبده الهدف الثاني في الدقيقة 91، فيما سجل هدف الهلال اللاعب غوميز عند الدقيقة 70.

 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة للنقطة التاسعة في المركز الثالث عشر، فيما بقي الهلال على رصيده السابق بـ 19 نقطة في المركز الأول .

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