كومان يعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد ليفانتي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام ليفانتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

 

خط الدفاع: ديست - اراخو - لينجليت - جودري البا.

 

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - كوتينيو.

 

خط الهجوم: ميسي - جريزمان - برايثويت.

 

يذكر ان برشلونة قد خسر مباراته الأخيرة قبل تلك المواجهة أمام يوفنتوس، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

أخبار تهمك

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 12 ساعة

هدف الأهلي السابق.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأخطبوط.. ظهور مغاير لمحمد الشناوي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ حوالي 6 ساعات

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

منذ ساعتين و 12 دقيقة

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

تشيلسي يخطط للتخلي عن 3 نجوم في الميركاتو الشتوي

منذ 39 دقيقة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ أقل من ساعتين

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

07:42 م

تشيلسي يخطط للتخلي عن 3 نجوم في الميركاتو الشتوي

08:30 م

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان