مدير أمن الجيزة يقود حملة لإزالة الإشغالات ببولاق والعمرانية

Advertisements

قاد اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملة مكبرة، استهدفت إعادة الانضباط بشارع ناهيا وسوق ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور، اليوم الأحد.



ورافق مدير الأمن عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، أبرزهم مديري المرور وشرطة المرافق في حضور مأمور قسم بولاق الدكرور.





وأسفرت الحملة عم غلق وتشميع 13 محلا وإزالة عشرات الإشغالات شملت تاندات وأكشاك وفاترينات وإعلانات مخالفة، تم إيداعها مخازن الحي.



تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية برفع كافة أوجه الاشغال والقضاء على مظاهر التعدي على حرم الطريق العام.