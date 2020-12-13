الزمالك يُنافس الأهلي على ضم «الهداف» (موليكا)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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دخل المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا نجم فريق ستاندر لييج البلجيكي دائرة اهتمام النادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض في الموسم الحالي.


ويأتي اهتمام الزمالك بالحصول على خدمات موليكا لتعزيز خط هجوم الفريق الأبيض، بعد رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي، وتراجع مستوى عمر السعيد بشكل كبير وخروجه من حسابات الجهاز الفني، وتمسك مصطفي محمد مهاجم الفريق الأساسي بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.


جاكسون موليكا ارتبط أيضًا بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل في ظل بحث إدارة القلعة الحمراء عن تدعيم هجوم الفريق بصفقة سوبر بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي يسعي لضم مهاجم جديد للفريق في ظل تراجع مستوى مروان محسن واقتراب رحيل السنغالي أليو بادجي.


ويعد جاكسون موليكا من الأهداف القديمة للأهلي حيث سبق ودخل مسئولي القلعة الحمراء في مفاوضات مع اللاعب وناديه السابق مازيمبي الكونغولي للحصول على خدماته ولكن الشروط المالية الكبيرة حالت دون اتمام الصفقة لينتقل بعدها إلى نادي ستاندر لييج البلجيكي.


وعاد موليكا لدائرة اهتمام النادي الأهلي مجددًا بعد تعثر صفقة الأوروجواياني جاستون سيرينو مهاجم ماميلودي صنداونز في ظل الطلبات المالية الضخمة للنادي الجنوب إفريقي والتي تفوق المبلغ المعروض من القلعة الحمراء لحسم الصفقة.


ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة منافسة شرسة بين القطبين الأهلي والزمالك لحسم صفقة موليكا في الميركاتو الشتوي.

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