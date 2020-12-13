وزير التعليم: الأبحاث فكرة جيدة.. "باظت بسبب الغش"

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أولياء الأمور يريدون غلق المدارس حتى يتم إلغاء الامتحانات، واستبدالها ببديل من المنزل.



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن التعليم "اونلاين" شيىء مكمل، ولا نريد أن يكون شيىء أساسي، ومن مصلحة الطلاب الذهاب للمدرسة، مضيفا: "لو إحنا خايفين من كورونا شيىء وإننا مش عايزين امتحانات شيىء أخر".



وأضاف وزير التربية والتعليم، "الأبحاث فكرة جيدةوإحنا بوظناها بالغش، الامتحان فالبيت بيفقده العدالة.. المفروض نعطي أولادنا فرصة للتعلم".

