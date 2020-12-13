وزير التعليم: الأبحاث فكرة جيدة.. "باظت بسبب الغش"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أولياء الأمور يريدون غلق المدارس حتى يتم إلغاء الامتحانات، واستبدالها ببديل من المنزل.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن التعليم "اونلاين" شيىء مكمل، ولا نريد أن يكون شيىء أساسي، ومن مصلحة الطلاب الذهاب للمدرسة، مضيفا: "لو إحنا خايفين من كورونا شيىء وإننا مش عايزين امتحانات شيىء أخر".

وأضاف وزير التربية والتعليم، "الأبحاث فكرة جيدةوإحنا بوظناها بالغش، الامتحان فالبيت بيفقده العدالة.. المفروض نعطي أولادنا فرصة للتعلم".

أخبار تهمك

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأخطبوط.. ظهور مغاير لمحمد الشناوي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

هدف الأهلي السابق.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 12 ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ يوم

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تشيلسي يخطط للتخلي عن 3 نجوم في الميركاتو الشتوي

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

07:42 م

تشيلسي يخطط للتخلي عن 3 نجوم في الميركاتو الشتوي

08:30 م

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان