طارق شوقي عن امتحانات الصف الأول الثانوي: "عايزين الطلبة يختبروا قدرتهم"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة طمأنة إلى طلبة الصف الأول الثانوية قبل بداية امتحانهم التجريبي، قائلًا "عايزين الطلبة يختبروا قدراتهم على التعامل مع هذه الأسئلة وأدواتها من خلال السيستم الجديد".

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد " الامتحان هيكون متاح من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وللطالب حق اختيار الوقت الذي يستطيع الامتحان فيه سواء في البيت أو المدرسة حتى يأخذ أكبر فائدة من هذه التجربة".

وأضاف "الغش والعمل الجماعي في الامتحان هيكون غير مفيد، والامتحان فرصة للوزارة من أجل اختبار قدرات الشبكات والسحابة الالكترونية من الضغط عليها وسيكون هناك رقم لتلقي الشكاوى للوقوف على أي مشاكل ستظهر".

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