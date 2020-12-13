إجراء أول انتخابات إلكترونية لبرلمان الشباب في كفر الشيخ

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، "ادارة البرلمان والتعليم المدنى"، اليوم الأحد، اول ايام التقديم لإنتخابات برلمان الشباب الكترونيا وتستمر حتى يوم الخميس القادم 17 ديسمبر 2020 الجارى، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انه تابع بدء فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب "إلكترونيا" تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا" كنموذج لمحاكاة مجلس النواب،ونماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية،كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا مهما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

واضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ان العملية الانتخابية تتم بنظاميها الفردى والقائمة، حيث إن عدد مقاعد الفردى " 33 " مقعدا بينما مقاعد القائمة " 35 " مقعدا وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعي مكون من دورى انعقاد لعامين، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

وأوضح محروس، انه سيتم إعداد شاشات الكترونية للعملية الانتخابية متضمنه المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، وتم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية للفردى ودائرة واحدة للقائمة، كذا تتم عملية التصويت الالكترونى خلال يومى 3_4 يناير 2021، بالإضافة إلى تدريب مسئولي برلمان الشباب بالمديريات علي كيفية التصويت الالكتروني من خلال اتمام العملية الانتخابية وأوراق الترشح والطعون الانتخابية والدعاية الانتخابية وكيفية الادلاء بالأصوات من خلال توجه المشاركين ممن لهم حق التصويت الي المقرات الانتخابية بكل دائرة للأدلاء بأصواتهم الكترونيا.

يذكر أنه تم فتح طلبات الترشح اعتبارا من " اليوم 13 ديسمبر وحتى الخميس 17 ديسمبر 2020 " من العاشرة صباحا وحتى الثانية مساء بمقر إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة،وتم وضع شروطا للترشح منها يجوز الترشح علي مقعد واحد فقط فردي أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما،لا يتم قبول أوراق الترشح الا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشح فردي او قائمة، وذلك طبقا للمستندات المطلوبة "أصل صورة البطاقة الشخصية وصورة منها،صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء،إثبات عضوية مركز الشباب التابع له".

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