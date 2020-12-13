تحرير 37 محضراً تموينيا متنوعا في كفر الشيخ

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شنت إدارة المتابعة التموينية بمكتب محافظ كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، حملات للمرور على دائرة مراكز كفرالشيخ، سيدى سالم، دسوق، فوه، سيدى غازى، لضبط المخالفين من التجار،وتمكنت الحملات من تحرير 37 محضرًا متنوعًا، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرورعلى المكاتب والإدارات التموينية لمتابعة سير العمل بها، للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين،

وتمكنت الحملة منضبط صاحب مصنع أيس كريم بعزبة يوسف لمزاولته نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم 885 جنح أ.د.ط مركز كفرالشيخ لسنة 2020م، وضبط صاحب سوبر ماركت بمركز بلطيم وذلك لحيازته مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر رقم 783 جنح الرياض لسنة 2020م وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحبه مطعم وشوى أسماك بالطريق الدولى بالرياض وذلك لمزاولتها نشاط بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وكذا عدم إعلانها عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم 784 جنح ا.د.ط الرياض لسنة 2020م، وتم ضبط صاحب محل مستلزمات طبية ببندر كفرالشيخ وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم 1024 جنح قسم أول كفرالشيخ 2020م.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بإخطار مديرية التموين بكفرالشيخ لمخاطبة الإدارات التموينية الفرعية المنوه عنها بالتقرير لتحصيل فروق الأسعار المستحقة قرين كل مخالفة والتنبيه باتخاذ اللازم قانونًا حيال ما ورد بالتقرير ومتابعة تنفيذ قرارات النيابة العامة والإفادة بما تم، مكلفًا وكيل وزارة التموين بمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين وتصرفات النيابة العامة النهائية في الوقائع المضبوطة، كما كلف المتابعة التموينية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الجهات المعنية لصالح تحسين جودة الحياة للمواطن.

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