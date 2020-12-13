مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي يعقد اجتماعه الـ 197 الخميس المقبل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
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يعقد مجلس إدارة صندوق النقد العربي الخميس المقبل الاجتماع الدوري السابع والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق "عن بُعْد" لمناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2020.

ويستعرض الاجتماع جهود الصندوق في دعم جهود الدول العربية الأعضاء للحد من التداعيات المتوقعة للموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، بما يتضمن تلبية احتياجاتها التمويلية الطارئة، ومساعدتها على تعزيز أوضاعها المالية في مواجهة مختلف التحديات.

وتتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، إضافة إلى استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه الصندوق لأعضائه، من خلال المبادرات، والاجتماعات، والمنتديات، التي تم عقدها "عن بعد" لمتابعة الأوضاع في الدول العربية، وتقديم التوصيات، وتبادل الخبرات، لمواجهة التحديات الراهنة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، فضلاً عن الدورات التدريبية التي عقدها "عن بُعْد" والاطلاع على الدراسات وأوراق العمل والتقارير التي أعدها الصندوق وأصدرها بجانب تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، وتطورات الأسواق المالية العالمية.

من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس أنشطة الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومجلس وزراء المالية العرب بجانب أنشطة الصندوق في إطار إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومبادرات "الشمول المالي في الدول العربية"، و"الإحصاءات العربية /عربستات/"، و"التقنيات المالية الحديثة"، و"الاقتصاد الرقمي"، وغيرها من المبادرات التي يتبناها الصندوق لخدمة دوله الأعضاء.

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