هيئة الإستشعار عن بُعد تحذر من طقس متقلب وأمطار غزيرة ورياح وموجة عدم استقرار لمدة 4 أيام

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
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هيئة الإستشعار عن بُعد تحذر من طقس متقلب وأمطار غزيرة ورياح وموجة عدم استقرار لمدة 4 أيام

حذرت هيئة الإستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية على لسان الدكتورة إيمان شاكر من موجة من عدم الإستقرار في أحوال الطقس بدايةً من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وتشهد هذه الفترة تساقط أمطار غزيرة على بعض الأنحاء وتكون رعدية فب بعض الأحيان، وخفيفة على مناطق أخرى مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.

هيئة الإستشعار عن بُعد تحذر من طقس متقلب وأمطار غزيرة

وقالت الدكتورة إيمان شاكر خلال لقاء هاتفي لها عبر قناة “دي إم سي” الفضائية أن الحرارة ستشهد ارتفاع بمقدار 3 درجات اليوم الأحد ثم تعاود الإنخفاض مرة أخرى بدايةً من الغد الإثنين 14 ديسمبر لتصل إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

وأضافت وكيل هيئة الإستشعار عن بُعد الدكتورة إيمان شاكر، أن درجات الحرارة ستصل إلى 19 درجة على القاهرة، كما تشهد معظم أنحاء البلاد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتكون المناطق الصحراوية والزراعية الأكثر تأثراً، وسوف تؤدي الرياح والأتربة لحجب الرؤيا الأفقية.

ونوهت إلى أن الأمطار الغزيرة تبدأ يوم الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية، وتقل حدتها لتصل إلى متوسطة وخفيفة على بعض المناطق الأخرى، ونصحت هيئة الأرصاد جميع المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والإبتعاد عن الأنشطة البحرية، والقيادة بهدوء على الطرق أثناء هبوب الرياح، ومتابعة النشرة الجوية بشكل يومي.

هيئة الإستشعار عن بُعد تحذر من طقس متقلب وأمطار غزيرة ورياح وموجة عدم استقرار لمدة 4 أيام

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