تشيلسي يخطط للتخلي عن 3 نجوم في الميركاتو الشتوي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يخطط من أجل التخلص من ثلاثة من نجوم الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.


وأكدت صحيفة إكسبريس البريطانية أن تشيلسي يرغب في بيع كلاً من كيبا أريزابالاجا وماركوس ألونسو وأندرياس كريستنسن.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا الثلاثي أصبح خارج حسابات فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز في الموسم الحالي ولذلك فإن النادي اللندني يسعى من أجل بيعهم في يناير المقبل.


وألمحت الصحيفة البريطانية أن كيبا خسر مركزه لصالح حارس المرمى إدوارد ميندي الذي إنضم إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية كما لا يشارك كلا من ألونسو وكريستنسن كثيرًا مع البلوز في الموسم الحالي.

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