‎"الباز" يدعو لتندشين "جيش مصر الإلكتروني" للتصدي لشائعات الإخوان

"الباز" يدعو لتندشين "جيش مصر الإلكتروني" للتصدي لشائعات الإخوان
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:26 م
كـسـاب أحـمـد
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دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إلى تدشين "جيش مصر الإلكتروني"، مشيرا إلى أن كل المصريين المؤمنين بأن الدولة تسير في طريقها الصحيح يجب أن يكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عن الدولة.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن ذكرى ثورة 25 يناير 2011 اقتربت، وأنصار الجماعة الإرهابية يستغلون ذكرى مرور 10 سنوات على الثورة للحديث عن الثورة والنظام، والدعوة للتظاهرات. وتابع: "الناس مطلوب منها تقف أمام الهجوم الالكتروني الكبير ضد مصر"، منوها أنه في كل مرة يتكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أحد المشرعات يخرج علينا أنصار الإخوان للتشكيك فيه، ولو تحدث الإعلام عن إنجازات الدولة، نسمع عن "التطبيل".
وواصل: "أنصار الإخوان يوجهون كم كبير من السباب لكل المدافعين عن الدولة، وتلك الشتائم تجعل بعض الناس يخاف من الحديث عن الإنجازات". وأوضح "الباز"، أن الجيش المصري يحمي حدود الجغرافية، لكن الجيش الالكتروني يحمي حدود مصر الإلكترونية، متابعا: "لو ماشي جنب مشروع جديد بيتعمل، أو طريق جديد صور وانشر على صفحتك".
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن ذكرى ثورة 25 يناير 2011 اقتربت، وأنصار الجماعة الإرهابية يستغلون ذكرى مرور 10 سنوات على الثورة للحديث عن الثورة والنظام، والدعوة للتظاهرات. وتابع: "الناس مطلوب منها تقف أمام الهجوم الالكتروني الكبير ضد مصر"، منوها أنه في كل مرة يتكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أحد المشرعات يخرج علينا أنصار الإخوان للتشكيك فيه، ولو تحدث الإعلام عن إنجازات الدولة، نسمع عن "التطبيل".
وواصل: "أنصار الإخوان يوجهون كم كبير من السباب لكل المدافعين عن الدولة، وتلك الشتائم تجعل بعض الناس يخاف من الحديث عن الإنجازات". وأوضح "الباز"، أن الجيش المصري يحمي حدود الجغرافية، لكن الجيش الالكتروني يحمي حدود مصر الإلكترونية، متابعا: "لو ماشي جنب مشروع جديد بيتعمل، أو طريق جديد صور وانشر على صفحتك".