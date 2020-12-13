‎"الباز" يدعو لتندشين "جيش مصر الإلكتروني" للتصدي لشائعات الإخوان

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إلى تدشين "جيش مصر الإلكتروني"، مشيرا إلى أن كل المصريين المؤمنين بأن الدولة تسير في طريقها الصحيح يجب أن يكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عن الدولة.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن ذكرى ثورة 25 يناير 2011 اقتربت، وأنصار الجماعة الإرهابية يستغلون ذكرى مرور 10 سنوات على الثورة للحديث عن الثورة والنظام، والدعوة للتظاهرات. وتابع: "الناس مطلوب منها تقف أمام الهجوم الالكتروني الكبير ضد مصر"، منوها أنه في كل مرة يتكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أحد المشرعات يخرج علينا أنصار الإخوان للتشكيك فيه، ولو تحدث الإعلام عن إنجازات الدولة، نسمع عن "التطبيل".

وواصل: "أنصار الإخوان يوجهون كم كبير من السباب لكل المدافعين عن الدولة، وتلك الشتائم تجعل بعض الناس يخاف من الحديث عن الإنجازات". وأوضح "الباز"، أن الجيش المصري يحمي حدود الجغرافية، لكن الجيش الالكتروني يحمي حدود مصر الإلكترونية، متابعا: "لو ماشي جنب مشروع جديد بيتعمل، أو طريق جديد صور وانشر على صفحتك".

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