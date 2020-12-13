فى قضية محاكمة ضابطين.. انتقال هيئة المحكمه لمعاينة ديوان مركز قفط

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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انتقلت محكمة جنايات قنا، لديوان مركز شرطة قفط لمعاينته لمعرفة كيفية حدوث حادث تعذيب عامل داخل المركز حتى لقى مصرعه.

وكانت المحكمm برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى قد استمعت لشهادة امين شرطه وخفير فى قضية تعذيب عامل بقفط حتى لقى مصرعه.

تعود أحداث القضيه ليومى ١٤ و١٥ يوليه ٢٠١٧ اثر قيام النيابة العامه باتهام كلا من محمود م ٤٢ سنه رئيس مباحث مركز قفط وحسن ا ٢٨ سنه معاون مباحث مركز قفط لاتهامهما بتعذيب عامل مما تسبب فى وفاته.

لانهما فى يومى ١٤ و١٥ يوليه ٢٠١٧ قاما بتعذيب سيد محمد سيد بتقييده بالقيود الحديديه وتعليقه بها بأعلى نافذة الحجره المحتجز بها لحمله على الإدلاء على أسماء شركائه فى قضية سرقة توك توك وتبادلا عليه تغيير مكان القيود الحديدية واحدثا به اصابات أودت بحياته كما قاما بالتزوير فى اوراق رسميه وقاما بتغيير موعد ضبط المجنى عليه سيد محمد سيد.

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