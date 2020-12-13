وزير التعليم: الامتحانات في موعدها.. و"الأمور ماشية"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوضع في المدارس مستقر، وهناك تواصل مستمر مع وزارة الصحة ومديريات التعليم، وسيصدر كتاب دوري غدا للتعامل مع أي حالات إصابة.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن امتحانات نصف العام في موعدها، وامتحان الصف الأول الثانوي في موعده، مضيفا: "الأمور ماشية ولا داعي للقلق"، منوها بأنه ليس من صملحة الطلاب أن يجلسوا في المنزل.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تبذل مجهود كبير لاستكمال العملية التعليمية حرصا على الطلاب، حيث ما سيفقده الطالب سيصعب تعويضه.

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