وزير التعليم: من الحكمة أن نبدأ بتوطين صناعة أجهزة الحاسب اللوحي المدرسي في مصر من الآن

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى إلى توطين صناعة أجهزة الحاسب اللوحي المدرسي بدلًا من شرائها من الخارج، مشيرًا إلى أن تدريب الكوادر البشرية لصيانة أجهزة التابلت على قمة أولويات الوزارة.

وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن الدولة المصرية تسعى إلى تدريب الكوادر المصرية على كيفية تصنيع هذه الأجهزة الحديثة وذلك بربط العلم بصناعة الحاسبات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم الاتفاق مع عدد من الشركات الأجنبية من أجل أن يكون لهم مصانع في مصر وتكون تابعة لوزارة التربية والتعليم، مستطردًا "من الحكمة أن نبدأ في توطين هذه الصناعة في مصر من الآن".

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