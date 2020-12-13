"النقد العربي" ينظم دورة حول تحليل البيانات متعددة الأبعاد

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تحليل البيانات متعددة الأبعاد" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال و تستمر حتى 17 ديسمبر الجاري من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.





واكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الافتتاحية أهمية الطرق والأساليب الإحصائية في تحليل الأوضاع الإقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة..منوها ان استخدام الأساليب الإحصائية في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الإقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الباحثون للتوصل إلى الحلول المُناسبة لعدد من القضايا الاقتصادية، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية.





و لفت الى انه استنادا الى ذلك استجاب صندوق النقد العربي بتنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من احتياجات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين بالطرق الإحصائية المتقدمة، المطّبقة على بيانات واقعية باستخدام البرمجية الإحصائية المتخصصة.