ترامب يهدد باستخدام حق الفيتو لتعطيل ميزانية البنتاجون

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على رفضه لميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون ).

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر مساء اليوم الأحد : إن الصين هى الفائز الأكبر من تمرير ميزانية الدفاع، معربا عن نيته استخدام حق الاعتراض (الفيتو) لتعطيل الميزانية.

وفى وقت سابق كرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمس السبت، مزاعم فوزه في الانتخابات الأمريكية ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "فقد فزت بالانتخابات باكتساح، ولكن تذكروا أنا أفكر فقط في الأصوات القانونية وليس كل الناخبين المزيفين والتزوير الذي انتشر بأعجوبة في كل مكان.. يالها من وصمة عار".

جاء ذلك بعد رفض المحكمة العليا الأمريكية الدعوى المقدمة من حملة ترامب في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى ثلاثة قضاة عينهم ترامب في المحكمة العليا.