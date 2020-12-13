سارة الطباخ تتألق في أحدث جلسة تصويرية بالذهبي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تألقت المنتجة سارة الطباخ، في احدث جلسة تصويرية مرتديه فستان طويل وانيق باللون الذهبي اللامع، واتسم الفستان بتصميم مدرج ناعم وبسيط يتناسب مع جمالها ووضعت حزام على الخصر باللون الذهبي ليبرز رشاقتها
بأنامل فستان للمصمم اللبناني طارق ايديس.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة الطباخ في الماكياج على الالوان الترابية والبنية التي تبرز جمال عيونها، ووضعت كحل اسود داخل العين، واختارت احمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها وميك اب مني اسماعيل واستايليست اسلام متولي.

و اختارت تسريحة الكعكة الناعمة لشعرها الأسود الطويل وشعر احمد الحنيين.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات اللامعة، وأسوارة مميزة لليد باللون الذهبي لتضيف لمسة ناعمة إلى إطلالتها.

وحرصت سارة الطباخ، على توجيه رسالة لـ صناع فيلم "حظر تجول" أثناء حضورها ريد كاربت الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

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