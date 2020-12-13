شيري عادل تتألق بالأزرق خلال تكريمها في حفل توزيع جوائز "نجم العرب"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة الشابة شيري عادل جمهورها ومحبيها بصورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت شيري بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان الأزرق ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتها ، وذلك أثناء تكريمها بمهرجان نجم العرب عن حكاية "أمر شخصي" ضمن مسلسل إلا انا ، وعبرت شيري عن سعادتها قائله:" شكراً مهرجان نجم العرب.. شكراً جمهوري الغالي".

يذكر أن شيري عادل كُرمت مؤخرًا بمهرجان الفضائيات العربية عن دورها فى حكاية أمر شخصي بمسلسل إلا أنا، وحرصت على مشاركة مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيه أثناء تكريمها بجائزة التميز.

"أمر شخصى" وهى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وهى تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور ايهاب وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الاعلامية.

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