وفاء الروائي بهاء عبد المجيد عقب إصابته بكورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى منذ قليل الروائي بهاء عبد المجيد، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وصدر لبهاء عبد المجيد عدد من الأعمال منها "النوم مع الغرباء و"خمارة المعبد" و"جبل الزينة" و"سانت تريز".

وحصل بهاء عبد المجيد عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: ( تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية The thematic evolution in the poetic works of Seamus Heaney ) من قسم اللغة الإنجليزية –كلية التربية – جامعة عين شمس، كما حصل عام 1996 على الماجستير في الأدب الإنجليزي بعنوان: ( موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان ) (The theme of violence in the animal poetry of Ted Hughes) من قسم اللغة الإنجليزية – كلية التربية – جامعة عين شمس

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