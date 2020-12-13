نتنياهو: إيران تهدد السلام العالمي وستمتلك صواريخ نووية إذا فشلنا في إيقافها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
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 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: لو فشلنا في إيقاف إيران، ستمتلك طهران صواريخ باليستية نووية.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين: إن "النظام الإيراني يلعب دور البلطجي الإقليمي ويهدد السلام العالمي، داعيا إلى ضرورة تشكيل جبهة موحدة ضد إيران، وفقا لقناة العربية.

 

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد أعلن في وقت سابق، أن التمركز الإيراني بسوريا أصبح في تباطؤ واضح بسبب العمليات العسكرية المستمرة للجيش، والتي ازدادت خلال العام الماضي.

 

ووفقا لقناة العربية، قال كوخافي فى تصريحات صحفية: إن الجيش الإسرائيلي شن هجمات إلكترونية بالتوازي مع الضربات العسكرية،مؤكدا أن "التمركز الإيراني بسوريا في تباطؤ واضح نتيجة لنشاط الجيش، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل تحقيق أهدافنا في هذا المجال".

 

وأضاف "لقد ضربنا أكثر من 500 هدف هذا العام، على جميع الجبهات، بالإضافة إلى مهام سرية متعددة".

 

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