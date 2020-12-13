مصطفي شعبان بإطلالة مختلفة في احدث جلسة تصوير

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements




خضع النجم مصطفي شعبان، لأحدث جلسة تصويرية وظهر بشكل مختلف مع الكلب الخاص به وصور أخري وسط الاخشاب.

وظهر "شعبان"، بإطلالة كاجوال حيث ارتدى بنطلون جينز انيق وجاكيت بني كلاسيكي دون ارتداء شئ اسفله ليظهر لياقته البدنية التي يتمتع بها.


يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل" وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم.

أخبار تهمك

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 12 ساعة

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأخطبوط.. ظهور مغاير لمحمد الشناوي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ يوم

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 7 ساعات

تشيلسي يخطط للتخلي عن 3 نجوم في الميركاتو الشتوي

منذ 40 دقيقة

هدف الأهلي السابق.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

07:42 م

تشيلسي يخطط للتخلي عن 3 نجوم في الميركاتو الشتوي

08:30 م

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان