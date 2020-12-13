مصطفي شعبان بإطلالة مختلفة في احدث جلسة تصوير

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خضع النجم مصطفي شعبان، لأحدث جلسة تصويرية وظهر بشكل مختلف مع الكلب الخاص به وصور أخري وسط الاخشاب.



وظهر "شعبان"، بإطلالة كاجوال حيث ارتدى بنطلون جينز انيق وجاكيت بني كلاسيكي دون ارتداء شئ اسفله ليظهر لياقته البدنية التي يتمتع بها.





يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل" وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم.



