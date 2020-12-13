مستشار وزيرة الصحة: 85% من إصابات كورونا بدون أعراض

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للشؤون الأبحاث الاكلينيكية، إن اللقاح الذي حصلت عليه مصر هو اللقاح الصيني سينا فارم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح قامت مصر بالاشتراك في التجارب الإكلينيكية الخاصة به.

وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن اللقاح الصيني إذا توفر لها فستحصل عليه، وستعطيه لأسرتها بالكامل، مشيرة إلى أن نسبة امان اللقاح كبيرة جدًا.

ولفتت إلى أن وجود أكثر من لقاح امر محمود، ولا يجب الاشادة بلقاح واحد، ومهاجمة باقي أنواع اللقاحات، معقبة: "مصر تتابع جميع انواع اللقاحات عن قرب، وكل لقاح له إيجابياته وسلبياته"

وأشارت إلى أن معظم إصابات كورونا ليس لها أعرض، خاصة لدى الشباب، لافتة إلى أن الاحصائيات تتحدث بان 85% من إصابات كورونا بدون أعراض، وفكرة التشكيك في الإصابات التي تعلن عنها الوزارة ليس لها أي محل من الاعراب.

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