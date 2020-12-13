أحمد موسى يطالب بمنح إجازة للمدارس بسبب كورونا (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل قالت إنها فشلت في مواجهة كورونا "الماكينات الألمانية فشلت" واعلنت الإغلاق حتى 10 يناير ومنع الاحتفالات.

وناشد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بمنح أجازة أسبوعين للمدارس في مصر لوجود ظرف استثنائي على أن تعود الدراسة يوم 8 يناير.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه طلب منح الأجازة بناء على التجارب الخارجية وأقربها ألمانيا نافيا مطالبته بإغلاق كامل في مصر.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و6898 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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