جائزة أحسن فنان شامل.. رامي جمال يشارك جمهوره صورة تكريمه بمهرجان نجم العرب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب المطرب رامي جمال عن سعادته الشديدة بتكريمه في مهرجان "نجم العرب"

ونشر رامي جمال صورته بالجائزة من المهرجان عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وعلق قائلاً:" امبارح من تكريم مهرجان نجم العرب عن جائزة أحسن فنان شامل وأحسن فيديو كليب.. شكراً الجمهور اللي ادالنا صورته وشكراً إدارة المهرجان.

وأُقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق القاهرة ، ويُعد مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب "نجم العرب"، وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل
فنان يحقق نجاحًا جماهيريًا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

وفي سياق آخر كشف جمال، مؤخرا، عن نيته بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، ألا وهو الغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتعًا.

وكتب رامى، عبر حسابه على تويتر: "من التحديات اللى قررت خوضها أنى أغنى باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، فعلا الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون، وأحب أطمن جمهورنا المصرى صاحب الفضل الأول بعد الله، بأن الألبوم المصرى جاهز".

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