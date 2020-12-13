خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، صدمة مدوية بشأن إصابة لاعب الفريق بالفترة الأخيرة.


وكشف مصدر داخل إدارة النادي، أن هناك اشتباه في إصابة النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، بوتر إكيليس، واحتياجه للتدخل الجراحي.


وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'الفجر الرياضي'، أن اللاعب سيخضع لفحص طبي عاجل خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التأكد من إصابته.


وكان أجايي، خرج مصابًا خلال مشاركته أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهي لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد والتتويج باللقب.

واختتم: "في حال تم التأكد من إصابة اللاعب بوتر إكيليس، سيخضع لجراحة عاجلة ومن المحتمل غيابه لما يقرب من 3 أو 4 أشهر على الأقل".

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