خالد الجندى: السعودية معقل الإسلام لا يوجد بها طلاق شفوى الآن (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يهنىء المملكة العربية السعودية، بمناسبة اختيارها لكرامة المرأة، وكرامة الاسلام، وقاموا بإلغاء الطلاق الشفوى والغيابى أيضا.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "لم يعد فى المملكة العربية السعودية، معقل الاسلام وكعبة الايمان، لم يعد عندهم ما يهين المرأة مثل الطلاق الشفوى".

وفي تصريحات سابقة قال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله عز وجل خاطب الرسول الكريم في بداية سورة الطلاق في قوله "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة".

وأضاف أن الله خاطب سيد وأشرف الخلق، في بداية السورة وما جاء بها من آيات ليؤكد، أنه لا يوجد طلاق عشوائي، ولا يوجد طلاق وليد اللحظة أو بالصدفة، وإنما الطلاق يكون بخطة ودراسة، فالزواج لا يحدث بالصدفة ويحتاج إلى خطة واستعداد وتجهيز، وهو ما يحتاجه الطلاق أيضا، ومنه حساب فترة العدة بعد الطلاق، لأنه خلال فترة العدة تكون المرأة على ذمة زوجها".

وقال الجندي: "لهذه الحسابات أنا أقول عن الطلاق الشفوي «كلام فارغ»، لا قيمة له، لأن من يطلق شفويا لا يحصي العدة، فشرط إحصاء العدة أن تكون الزوجة بمنزل زوجها، وهو ما لا يحدث مع الطلاق الشفوي، فغالبا ما ينفصل الزوجان عقب وقوع الطلاق الشفوي بينهما".

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