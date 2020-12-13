وزير التعليم عن تطوير المناهج: "هتشوفوا شيء في منتهى الجمال"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يقومون بعملية تطوير شاملة للمناهج التعليمية، معقبا: "إحنا بنغير جلد التعليم المصري"، لافتا إلى أنهم يبنون مناهج جديدة بناءا على توجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، "هتشوفوا السنة الجاية شيىء في منتهى الجمال"، حيث هناك تعاون بين الوزارة ومؤسسات تعليمية هامة جدا، كما سيقومون بتغيير المناهج من الصف الأول الإعدادي وحتى المرحلة الثانوية.

وأضاف أنه تم تغيير طريقة تقييم طلاب الثانوية العامة، بحيث لا يعتمد الطالب على الحفظ، وهو ما ساعد على تقدم مصر في مؤشر التعليم، منوها بأنه في خلال 3 أعوام ستكون مصر ضمن أول 20 دولة في مستوى التعليم.

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