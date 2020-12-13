إحالة حسن البرنس للجنايات وتحديد الجلسة خلال ساعات

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تحدد محكمة استئناف الأسكندرية، جلسة لنظر أولى محاكمة الإخواني حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بحوالى 3.5 مليون جنيه حصل عليها بطريق كسب غير مشروع، وذلك بعد أن أحاله جهاز الكسب غير المشروع.



أوضحت التحقيقات، قيام حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، قيامه خلال الفترة من 2012 وحتى 2013، باستغلال نفوذه الوظيفي الذي يتولاه والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 3.5 مليون جنيه، زيادة فى ثروته لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.



وكشفت التحقيقات أن حسن البرنس استغل دوره أثناء حكم الإخوان فى الحصول على مزايا ومنافع، ويمتلك أموال سائلة ومنقولة واسهم وسندات بالشركات وعددا من الشقق بجانب مبالغ مالية والتى عجز عن تبرير الزيادة الطارئة فى ثروته.