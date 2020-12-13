عاجل- الأهلي يسجل الهدف الأول في مرمى المقاصة بواسطة "معلول"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
نجح الأهلي في إحراز الهدف الأول في مرمى مصر المقاصة بالمباراة المقامة حاليا على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.


وسجل هدف الأهلي الأول علي معلول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين في الدقيقة 3 بعد تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" .


وسجل معلول الهدف الأول للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 كما سجل الهدف رقم 25 في مسيرته مع المارد الأحمر.


ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة على ستاد الأهلي we  ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

منذ ساعة و نصف

هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الأهلي يتابع مباراة فريقه من أحد سطوح المباني

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

منذ حوالي 4 ساعات

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

07:42 م

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

06:29 م

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

06:34 م

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان