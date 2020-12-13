عاجل.. السيطرة على حريق نشب في محل بقنا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الدفاع المدني، من السيطرة على حريق اندلع بمحل بيع وغيار زيوت بشارع الجيش، بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الحماية المدنية بشمال قنا، باندلاع النيران بمحل بيع وغيار زيوت بشارع الجيش بأبو تشت، على الفور تم الدفع بسياراتي إطفاء لموقع الحريق.

وأوضحت المعاينة الأولية بعد انتقال قوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الاتربي، مدير الإدارة، وبرئاسة النقيب علاء الديب، لموقع الحريق، اندلاع النيران بمحل بيع وغيار زيوت، ملك عبدالرحيم. أ، وتم السيطرة على النيران، قبل امتداها لباقي المنزل.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

أخبار تهمك

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 19 ساعة

مدرب الأهلي يتابع مباراة فريقه من أحد سطوح المباني

منذ أقل من ساعتين

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

منذ ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ حوالي 4 ساعات

هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

06:29 م

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

07:42 م

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

06:34 م

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان