عاجل.. السيطرة على حريق نشب في محل بقنا



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الحماية المدنية بشمال قنا، باندلاع النيران بمحل بيع وغيار زيوت بشارع الجيش بأبو تشت، على الفور تم الدفع بسياراتي إطفاء لموقع الحريق.



وأوضحت المعاينة الأولية بعد انتقال قوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الاتربي، مدير الإدارة، وبرئاسة النقيب علاء الديب، لموقع الحريق، اندلاع النيران بمحل بيع وغيار زيوت، ملك عبدالرحيم. أ، وتم السيطرة على النيران، قبل امتداها لباقي المنزل.



حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الدفاع المدني، من السيطرة على حريق اندلع بمحل بيع وغيار زيوت بشارع الجيش، بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.