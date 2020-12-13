السودان وإثيوبيا يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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عاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم، إلى الخرطوم بعد زيارة قصيرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، استغرقت عدة ساعات أجرى خلالها مباحثات مثمرة مع القيادة الإثيوبية.

 

ودخل الوفد فور وصوله اجتماعًا مشتركًا مع الجانب الإثيوبي، أعقبه اجتماع مغلق ضم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.

 

واتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين ، منها استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي خلال الأسبوع القادم، كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة للإيقاد.

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