محافظ بني سويف يستنكر حادث مقتل الطفلة "فاطمة" ويتابع تحقيقات مع مدير الأمن

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن تواصل المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مع اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بشأن مستجدات حادث مقتل الطفلة "فاطمة حبيب ابراهيم" بقرية قمن العروس بمركز الواسطى، مطمئنًا على سير التحقيقات في الجريمة التي افجعت الجميع تجاه طفلة عمرها 10 سنوات دون وضوح أسباب أودوافع حتى الان.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ تقدم بخالص التعازي لأسرة الطفلة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم ذويها الصبر والسلوان، ومعربا عن حزنه الشديد للحادث الأليم والفاجعة التي تعرضت لها الطفلة، مؤكدا على شناعة تلك الجريمة، ومؤكدا على ثقته الكبيرة في رجال الأمن في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت.



وأشار البيان، إلى أن مدير الأمن أكد للمحافظ على أن التحقيقات مستمرة من خلال ادارة البحث الجنائي، وأنه يتابع شخصيا عن كثب مجريات التحقيقات وماستسفر عنه التحريات، حيث لن يهدأ للجميع بال حتى يتم الكشف عن الجناة وملابسات تلك الجريمة الشنيعة.

