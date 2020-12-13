أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تقدم مصر 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020، قائلا: "مبروك لمصر ولكل القائمين على العملية التعليمية سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي أو الفني".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه لم يكن شيىء يسعدنا أن مصر في نهاية قائمة مؤشر المعرفة، لافتا إلى أن ترتيبنا كان الـ 106 على العالم في مستوى العالم عام 2017،لافتا إلى أن مصر تقدمت عدة مراكز في المؤشر.

ولفت إلى أن التعليم الفني قفز 23 مركز، والتعليم العام قفز 11 مركز خلال عام واحد، واصفا هذا التقدم بـ "الطفرة"، مضيفا: "إحنا ماشين على الطريق الصحيح".

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