الصحة: لا نلتفت لأرقام نسب فعالية اللقاحات المنتشرة على الميديا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدولية، إن هناك تضاربًا في أرقام نسب فعالية اللقاحات على الميديا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة لا تعتد بهذه الأخبار ولكن تعتمد على المستندات الرسمية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يمكن إجازة اللقاح إلا بعد الحصول على التقارير والمستندات الخاصة باللقاح، وبحثها من هيئة الدواء المصرية المنوط بها هذا الأمر.

وأضافت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدولية، أن مصر تشارك في الأبحاث الخاصة بلقاحات كورونا والعمل على توفير اللقاحات حال ثبوت فاعليتها ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر.

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الأهلي يتابع مباراة فريقه من أحد سطوح المباني

منذ ساعتين

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ 19 دقيقة

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

منذ ساعة و 27 دقيقة

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 19 ساعة

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ حوالي 5 ساعات

هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

منذ حوالي 3 ساعات

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

منذ ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

06:29 م

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

07:42 م

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

06:34 م

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان