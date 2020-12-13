رئيس وحدة الفيروسات بالقومي للبحوث: اختيار مصر للقاح الصيني لم يكن عشوائيًا

Advertisements

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس وحدة الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن وجود أكثر من لقاح لفيروس كورونا ظاهرة صحية، وفكرة وجود شائعات حول صحة هذه اللقاح أمر طبيعي، لافتًا إلى أن الميديا تشكك في كل شيء، وهذا الامر معتاد خلال الفترة الأخيرة.



وتابع "علي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن اختيار اللقاح الصيني له حيثيات، ولم يكن عشوائيًا، لافتَا إلى أن اللقاح الصيني من أأمن اللقاحات، خاصة أن هناك تجارب إكلينيكية تمت على هذا اللقاح في مصر



ولفت إلى أن وجود مصنع لإنتاج اللقاحات في مصر أصبح ضرورة ملحة جدًا، مشيرًا إلى أن هذا المصنع إذا كان متوفرًا، لكن اللقاح متوفر في مصر منذ فترة، متابعًا: " يا ريت نخرج من الاستثمار في فانوس رمضان، ونستثمر في حاجة تهم البلد"

