سبب غضب كومان من نجم برشلونة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية كواليس الأسباب التي جعلت الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني لا يعتمد على نجم الفريق ريكي بويج إلا في مباريات قليلة.


وأكدت صحيفة إل بايس الإسبانية أن كومان أخبر ريكي بويج في غرفة ملابس الفريق الكتالوني أثناء مباراة كأس جوان غامبر أمام إلتشي مطلع الموسم:"أنت مُسرب".


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان يرى أن بويج قام بتسريب خبر قراره بعدم الاعتماد عليه ونصيحته له باللعب لفريق آخر على سبيل الإعارة للصحافة كما أن إذاعة راديو كاتالونيا كانت أول من نشر الخبر.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن اللاعبين في غرفة ملابس برشلونة انقسموا حول تصرف كومان، حيث أشاد البعض بتصرفه والبعض الآخر لم يكون راضيا ًعن ذلك.

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