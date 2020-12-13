خروج 3 متعافين كورونا من الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد الشفاء التام بالدقهلية

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كشف الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خروج 3 متعافين تحسن من الحجر الصحي بتمى الأمديد.



وأكد وكيل صحة الدقهلية ان الخرزج جاء عقب الشفاء التام وبعد تحول نتائجهم من ايجابى كورونا إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.



وأشاد وكيل صحة الدقهلية بجهود الفرق الطبيه التى تبذل الغالى والنفيس سواء بالمستشفيات او فرق الطب الوقائى وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين فى هذا البلد سائلين المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء.





وكان في وقت سابث أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج وتعافي 3 مسنين من ذوى الأمراض المزمنة مصابين بكورونا خلال يومين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.



وأوضح وكيل الوزارة أن الأطقم الطبيه بصحة الدقهلية تضرب أروع الأمثله في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى مقدما الشكر لكل الأطقم الطبيه بصحة الدقهلية المتناوبه على الخدمه بمستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.



وناشد وكيل صحة الدقهلية المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

