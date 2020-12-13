انخفاض أسعار الدجاج اللحم بنسبة 6.9% بالأردن في الربع الثالث

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم في الربع الثالث من العام الحالي في الأردن، بنسبة 6.9 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ سعر الكيلو غرام الواحد 0.95 دينار، مقابل 1.02 دينار للكيلو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الربعي اليوم الاحد، إلى ارتفاع أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض، حيث ارتفعت أسعار باب المزرعة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 46.7 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. ووفقا للتقرير، ارتفع إنتاج لحوم الدجاج في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 32.2 بالمئة، حيث بلغ 79.3 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 60 ألف طن.

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