مصرع طفل في حادث مروري بطريق أطفيح

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لقى طفل مصرعه في حادث سير بقرية القبابات، التابعة لمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بقرية القبابات بمركز أطفيح جنوب المحافظة.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين مصرع محمد.م.م"، 5 سنوات، إثر صدمه دراجة نارية، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



