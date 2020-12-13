مياه الدقهلية: إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي بمرفق مياه طلخا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت مدينة لطخا بمحافظة الدقهاية أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي بمرفق مياه طلخا؛ حيث حدث انفجار مفاجئ بالخط اليوم، مما أدى لتوقف المرفق بالكامل.

ومن جامبه تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وعدد من قيادات الشركة؛ أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي بمرفق مياه طلخا؛ حيث حدث انفجار مفاجئ بالخط اليوم، مما أدى لتوقف المرفق بالكامل.


تمت أعمال الإصلاح في أقل وقت ممكن بالاستعانة بأفراد ومعدات الشركة، وفور انتهاء الأعمال، تم فتح المياه مرة أخرى. وتتقدم الشركة بالاعتذار لعملائها عن هذا العطل المفاجئ.
مياه الدقهلية: إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي بمرفق مياه طلخا
مياه الدقهلية: إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي بمرفق مياه طلخا
مياه الدقهلية: إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي بمرفق مياه طلخا
مياه الدقهلية: إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي بمرفق مياه طلخا
مياه الدقهلية: إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي بمرفق مياه طلخا
مياه الدقهلية: إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي بمرفق مياه طلخا

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