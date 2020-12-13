محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"

محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:55 م
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، الذي يضم عددًا من المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة فى مجال رعاية مرضى الجذام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ أحمد جلال منسق عام الفريق.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وأعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الجذام من أبناء المحافظة، موضحًا أن الفريق يضم مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية منها فريق العطاء حياة، ومؤسسة هوسبس مصر، ومؤسسة شباب بيحب الخير.
وأضاف، أن زيارة فريق "أصدقاء مرضى الجذام" لمحافظة الفيوم جاءت على هامش افتتاح عيادة الأمراض الجلدية والجذام بالفيوم بعد رفع كفاءتها، وتنظيم قافلة صباح اليوم لتقديم المساعدات العينية والطبية لعدد من 160 إلى 200 مريضًا بالجذام، مؤكدًا أن المحافظ قد أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتذليل كافة العقبات أمام الفريق خلال فعاليات القافلة.
وثمّن المحافظ جهود الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى التخفيف من معاناة المرضى وذويهم، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات بجميع مرضى الجذام بمحافظة الفيوم والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها حيالهم، وعدد من تماثلوا للشفاء منهم.
عقب اللقاء قام أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، بتقديم درع الفريق لكلٍ من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، تقديرًا لجهودهما المبذولة فى رعاية مرضى الجذام بالمحافظة، كما قدم المحافظ الدروع للجهات الشريكة بمبادرة 2020 مصر بلا جذام يد بيد مع أبناءنا أصدقاء مرضى السرطان.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وأعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الجذام من أبناء المحافظة، موضحًا أن الفريق يضم مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية منها فريق العطاء حياة، ومؤسسة هوسبس مصر، ومؤسسة شباب بيحب الخير.
وأضاف، أن زيارة فريق "أصدقاء مرضى الجذام" لمحافظة الفيوم جاءت على هامش افتتاح عيادة الأمراض الجلدية والجذام بالفيوم بعد رفع كفاءتها، وتنظيم قافلة صباح اليوم لتقديم المساعدات العينية والطبية لعدد من 160 إلى 200 مريضًا بالجذام، مؤكدًا أن المحافظ قد أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتذليل كافة العقبات أمام الفريق خلال فعاليات القافلة.
وثمّن المحافظ جهود الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى التخفيف من معاناة المرضى وذويهم، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات بجميع مرضى الجذام بمحافظة الفيوم والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها حيالهم، وعدد من تماثلوا للشفاء منهم.
عقب اللقاء قام أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، بتقديم درع الفريق لكلٍ من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، تقديرًا لجهودهما المبذولة فى رعاية مرضى الجذام بالمحافظة، كما قدم المحافظ الدروع للجهات الشريكة بمبادرة 2020 مصر بلا جذام يد بيد مع أبناءنا أصدقاء مرضى السرطان.