محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، الذي يضم عددًا من المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة فى مجال رعاية مرضى الجذام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ أحمد جلال منسق عام الفريق.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وأعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الجذام من أبناء المحافظة، موضحًا أن الفريق يضم مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية منها فريق العطاء حياة، ومؤسسة هوسبس مصر، ومؤسسة شباب بيحب الخير.

وأضاف، أن زيارة فريق "أصدقاء مرضى الجذام" لمحافظة الفيوم جاءت على هامش افتتاح عيادة الأمراض الجلدية والجذام بالفيوم بعد رفع كفاءتها، وتنظيم قافلة صباح اليوم لتقديم المساعدات العينية والطبية لعدد من 160 إلى 200 مريضًا بالجذام، مؤكدًا أن المحافظ قد أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتذليل كافة العقبات أمام الفريق خلال فعاليات القافلة.

وثمّن المحافظ جهود الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى التخفيف من معاناة المرضى وذويهم، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات بجميع مرضى الجذام بمحافظة الفيوم والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها حيالهم، وعدد من تماثلوا للشفاء منهم.

عقب اللقاء قام أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، بتقديم درع الفريق لكلٍ من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، تقديرًا لجهودهما المبذولة فى رعاية مرضى الجذام بالمحافظة، كما قدم المحافظ الدروع للجهات الشريكة بمبادرة 2020 مصر بلا جذام يد بيد مع أبناءنا أصدقاء مرضى السرطان.
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"
محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"

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