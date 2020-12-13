عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

كشف أيمن حفني نجم نادي الزمالك السابق، ومصر المقاصة الحالي، حقيقة اعتزال كرة القدم، عقب إصابة بنته عائشة بمرض السرطان الخبيث.

وقال أيمن حفني في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" : في البداية أشكر جماهير نادي الزمالك، حيث تلقيت اتصالات هاتفية لا حصر لها من جماهير الأبيض ولم اتوقع هذا ولا أعلم من قام بإعطائهم رقمي، على الرغم من عدم تلقي المساندة من أي مسئول في الوسط الرياضي.

وأضاف : تعرض للظلم كثيراً أو عدم التوفيق عقب رحيلي من الزمالك، حيث كان أصعب قرار بالنسبة لي، ولم أطلب الرحيل لكن الظروف هي من جعلتني أرحل ورغبة الإدارة.

وواصل حفني تصريحاته : كنت اتمنى نهاية مشواري الكروي في الزمالك وأعشق هتاف «سموني حاوي وأنا حاوي ».

وأتم : حاليا لا أريد العودة إلى ممارسة كرة القدم مجدداً الأهم بالنسبة لي أهل بيتي، وأطالب ابجميع بالدعاء لعائشة بنتي، بعدما أشد مرض السرطان عليها.