وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع طارئ لمديري الإدارات وادارة الخدمات بالمديرية بشأن منظومة كارت الفلاح



وتم التنبيه علي العاملين بالمنظومه بالادارات علي تدريب مديري الجمعيات علي العمليات المذكوره سابقًا بواقع عدد 3 جمعيات فقط باليوم وعمل جداول بذلك بما لايؤثر علي سير عمل الجمعيه من حمايه الاراضي وصرف الاسمده وخلافه.



حيث نوه تلاحظ من بعض الادارات عدم انجاز كثير من الشكاوي من المواطنين في اعمال الحيازات وارسالهم للمديرات مباشره او تحويل تلك الشكاوي للمديريات لاتخاذ الراي مع انها امور بسيطه وسهله ولكن كسلا منهم في العمل وتحميل المديريه اكثر من طاقتها في العمل رغم الاعمال الكثيره.



عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اليوم الأحد، بمكتبة بديوان عام المديرية اجتماع طارئ لمديري الإدارات الزراعية بالمراكز وإدارة الخدمات الزراعية بالمديرية ومدير شئون التعاون الزراعي ومسئول الاصلاح الزراعي ومسئول الاستصلاح الزراعي بحضور المهندس محمود حسن، مدير عام الشئون الزراعية والمهندس نصر محمود، مدير عام إدارة الخدمات الزراعيه والمهندس محسن معبد، مسئول كارت الفلاح، حيث تم مناقشة عدد ماوصل من كروت الفلاح للمحافظه وعدد المتسلم للمزارعين.أشار وكيل وزارة عن تلاحظ من البيان المذكور انخفاض شديد في عدد المزارعين المستلمين للكروت مما يدعونا جميعًا للتكاتف والعمل بشتي الطرق لتحفيز المزارعين لإستلام الكروت من البنوك وتفعيلها حتي يتم العمل بها في الموسم الصيفي القادم وإلا سيؤثر ذلك علي عمل المنظومة بالمحافظة.حيث وجه وكيل الوزارة علي ضرورة التنسيق التام مع مسؤل البنك الزراعي في كل قرية بالفيوم لمعرفه اسماء المزارعين والتعرف علي الكشوف الواردة لفروع البنك عن طريق التواصل المستمر من قبل مديرو الجمعيات لمعرفة الاسماء التي يتم تنزيل لها كروت بالفرع ويتم تنظيم المزارعين بأعداد لاتزيد من ١٥ الي ٢٠ مزارع يوميا لفرع البنك وأخذ الإجراءات الاحترازية وذلك بمساعدة التعاون الزراعي ومجلس ادارة الجمعيات حتي تتم عملية تسليم المزارعين بدون ادني اذدحام بفروع البنك ويتم تفعيل الكارت في الفرع وامام المزارع دون وسيطكما تم التدريب من قبل إداره الخدمات لجميع مديري الجمعيات علي أعمال الحذف والإضافه للحيازات في حالات البيع والشراء والتوريث وعلي العمليات المختلفة.