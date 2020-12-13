وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع طارئ لمديري الإدارات وادارة الخدمات بالمديرية بشأن منظومة كارت الفلاح

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اليوم الأحد، بمكتبة بديوان عام المديرية اجتماع طارئ لمديري الإدارات الزراعية بالمراكز وإدارة الخدمات الزراعية بالمديرية ومدير شئون التعاون الزراعي ومسئول الاصلاح الزراعي ومسئول الاستصلاح الزراعي بحضور المهندس محمود حسن، مدير عام الشئون الزراعية والمهندس نصر محمود، مدير عام إدارة الخدمات الزراعيه والمهندس محسن معبد، مسئول كارت الفلاح، حيث تم مناقشة عدد ماوصل من كروت الفلاح للمحافظه وعدد المتسلم للمزارعين.

أشار وكيل وزارة عن تلاحظ من البيان المذكور انخفاض شديد في عدد المزارعين المستلمين للكروت مما يدعونا جميعًا للتكاتف والعمل بشتي الطرق لتحفيز المزارعين لإستلام الكروت من البنوك وتفعيلها حتي يتم العمل بها في الموسم الصيفي القادم وإلا سيؤثر ذلك علي عمل المنظومة بالمحافظة.

حيث وجه وكيل الوزارة علي ضرورة التنسيق التام مع مسؤل البنك الزراعي في كل قرية بالفيوم لمعرفه اسماء المزارعين والتعرف علي الكشوف الواردة لفروع البنك عن طريق التواصل المستمر من قبل مديرو الجمعيات لمعرفة الاسماء التي يتم تنزيل لها كروت بالفرع ويتم تنظيم المزارعين بأعداد لاتزيد من ١٥ الي ٢٠ مزارع يوميا لفرع البنك وأخذ الإجراءات الاحترازية وذلك بمساعدة التعاون الزراعي ومجلس ادارة الجمعيات حتي تتم عملية تسليم المزارعين بدون ادني اذدحام بفروع البنك ويتم تفعيل الكارت في الفرع وامام المزارع دون وسيط

كما تم التدريب من قبل إداره الخدمات لجميع مديري الجمعيات علي أعمال الحذف والإضافه للحيازات في حالات البيع والشراء والتوريث وعلي العمليات المختلفة.

 وتم التنبيه علي العاملين بالمنظومه بالادارات علي تدريب مديري الجمعيات علي العمليات المذكوره سابقًا بواقع عدد 3 جمعيات فقط باليوم وعمل جداول بذلك بما لايؤثر علي سير عمل الجمعيه من حمايه الاراضي وصرف الاسمده وخلافه.

حيث نوه تلاحظ من بعض الادارات عدم انجاز كثير من الشكاوي من المواطنين في اعمال الحيازات وارسالهم للمديرات مباشره او تحويل تلك الشكاوي للمديريات لاتخاذ الراي مع انها امور بسيطه وسهله ولكن كسلا منهم في العمل وتحميل المديريه اكثر من طاقتها في العمل رغم الاعمال الكثيره.
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع طارئ لمديري الإدارات وادارة الخدمات بالمديرية بشأن منظومة كارت الفلاح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع طارئ لمديري الإدارات وادارة الخدمات بالمديرية بشأن منظومة كارت الفلاح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع طارئ لمديري الإدارات وادارة الخدمات بالمديرية بشأن منظومة كارت الفلاح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع طارئ لمديري الإدارات وادارة الخدمات بالمديرية بشأن منظومة كارت الفلاح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع طارئ لمديري الإدارات وادارة الخدمات بالمديرية بشأن منظومة كارت الفلاح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع طارئ لمديري الإدارات وادارة الخدمات بالمديرية بشأن منظومة كارت الفلاح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع طارئ لمديري الإدارات وادارة الخدمات بالمديرية بشأن منظومة كارت الفلاح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع طارئ لمديري الإدارات وادارة الخدمات بالمديرية بشأن منظومة كارت الفلاح

أخبار تهمك

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 18 ساعة

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

منذ ساعتين

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

منذ 42 دقيقة

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مدرب الأهلي يتابع مباراة فريقه من أحد سطوح المباني

منذ أقل من ساعتين

هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

منذ ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

06:34 م

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

06:34 م

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان