الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى بكين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
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قام الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد بمطالبة الصين بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى بكين، في إطار قضايا مرتبطة بعملهم وذلك بعد قيام السلطات الأمنية الصينية، باعتقال موظفة صينية تابعة لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

 

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في إفادة صحفية اليوم الأحد: "ينبغي الإفراج فورا عن جميع الأشخاص الموقوفين والمسجونين في قضايا مرتبطة بعملهم كصحافيين".

 

وأضاف أن هناك "صحافيين آخرين، أو مواطنين صينيين، اختفوا هذا العام، أو أوقفوا، أو اضطهدوا، بسبب تغطيتهم أحداثا معينة".

 

وتطرق بيتر ستانو، إلى قضية اعتقال موظفة وكالة "بلومبرج"، هايز فان، قائلا: "ننتظر من السلطات الصينية أن تمنحها رعاية طبية إذا لزم الأمر، والوصول إلى محام من اختيارها، وإمكانية التواصل مع عائلتها".

 

وفي وقت سابق أعلنت "بلومبرج" أن "عناصر من الشرطة الصينية يرتدون لباسا مدنيا اقتادوا هايز فان، يوم الاثنين الماضي، من منزلها في بكين"، موضحة أنها "تلقت الخميس تأكيدا لتوقيفها على خلفية شبهات بالمشاركة في أنشطة تعرض الأمن القومي للخطر".

 

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