الأخطاء الشائعة في إنقاص الوزن وحرق الدهون (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الكثير من الناس يسارعون باتباع نظام غذائي صارم، لخسارة الوزن ولكن رغم ذلك لا يصل إلى الوزن الصحي، وفي بعض الأحيان لا يُحقق بعضنا نتائج فيما يتعلق بفقدان الوزن رغم بذل جهود كبيرة، وهو ما يعني وجود بعض الأخطاء في الحمية التي تقوم بها، ومنها تخطي الوجبات أو الصوم المتقطع، حيث يتناول الشخص وجبات محدودة من سبل فقدان الوزن الأكثر شيوعًا مؤخرًا، وفي حين ينجح البعض في فقدان الوزن من خلال هذه الأنظمة، يفشل آخرون بسبب عدم انتظامهم في الحمية.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تناول مشروبات غازية خاصة وأنه واحد من أكثر أخطاء فقدان الوزن شيوعًا، وهو المواظبة على الأكل الصحي ونسيان أهمية تناول مشروبات صحية تخلو من السكريات، إذ أن تناول القهوة بكميات مبالغ فيها من السكر، أو شرب مياه غازية بكثرة من شأنه إعاقة عملية فقدان الوزن، بالإضافة إلى تجاهل تناول الألياف حيث يركز البعض خلال محاولاتهم خسارة الوزن الزائد على تقليل كميات الطعام التي يتناولونها، في حين يجب التركيز على تناول أطعمة بعينها، مثل الخضراوات والفاكهة، التي نحصل منها على الألياف وتشعرنا بالشبع وتمدنا بالطاقة لإكمال اليوم.

وتابعت: "خسارة الوزن الزائد لا تعني بالضرورة البقاء جائعًا، مشيرة إلى أن التركيز على الأطعمة قليلة الدهون خاصة وأن الدهون اكتسبت سمعة سيئة بسبب احتوائها على كميات ضخمة من السعرات الحرارية مقارنة بالبروتين والنشويات، إلا أن فقدان الوزن هو عملية أكبر وأعم من حساب السعرات الحرارية المكتسبة والمفقودة، منوهة بأن بعض الأطعمة التي يتم الترويج لها تحت مسمى قليل الدهن أو الدسم تحتوي على نسبة أعلى من السكريات وهو ما لا يُنصح به.

وأشارت إلى أن الدهون جزء مهم من الحمية الغذائية، إذ تقوم بعدة أدوار مهمة منها إنتاج الهرمونات، ومساعدة الجسم على امتصاص الفيتامينات مثل فيتامين "أ" و"د"، فقط عليك بتناول الدهون الصحية الموجودة في ثمار الأفوكادو والأسماك الدهنية والمكسرات، لافتة إلى أنه من المهم التأكد من تناول الوجبات من مصادرها الطبيعية والابتعاد عن الطعام المعالج كاللحوم المصنعة على سبيل المثال، إلا أن الأطعمة المأخوذة عن مصادر طبيعية مثل السمك، البيض، والتوفو تمثل خيارًا أفضل.

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