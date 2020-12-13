عالم أزهري: بعض الشيوخ على الفضائيات يفتون دون علم (فيديو)

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قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، من علماء الأزهر الشريف، ان من يتصدر الفتوى خاصة على الفضائيات، يفتحون فيما يعلمون ولا يعلمون، محذرا من كل من يرتدى زيا وغطرة والقى خطبة يعتبره البعض مفتى.



وتابع خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الفتوى علم ارفع من الفقه، وتتغير بالمكان والزمان، والظروف المحيطة، وتغير حال الناس، وسبب خروج الفتاوى الشاذة، المضطربة هى خروجها من غير الدارسين، ويمكن لا تناسب أحوال الناس، رغم أنها صحيحة".



وفي ذات السياق استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعض الفتاوى التي يطلقها البعض مما يدعون أنهم شيوخ.



وقال "اتقوا الله في الشيوخ، نفسكوا تحطوا الشيوخ في أي موضوع، وتقوموا بالتطاول عليهم وسبهم بسبب مانشيت افترائي وافتزازي".



وأضاف "هناك فتاوى ضللت وسهلت الفساد والزنا تحت مسمى الطلاق الشفوي أو الزواج العرفي، وأطالبكم زي ما بتفحصوا تاريخ الصلاحية على المنتجات التي تقوموا بشرائها، افحصوا فتاوى من يدعون أنفسهم أنهم شيوخ".



وكان كشف الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن أساليب تزوير الفتاوى واقتطاع الأحاديث من سياقها، قائلًا موجهً حديثه للمواطنين: "متصدقوش أي حاجة بتتقال في السوشيال ميديا، لكن لازم تتأكد من الأمر بنفسك، ولازم نراعي سياق الكلام".



وأضاف: "الغريبة مش الحمار اللي قص، لكن الغريبة الحمار اللي صدق، وصلوها لكده لأنهم أعداء دين ووطن، كلنا مسلمون ولم نحرم حلالا أو نحلل حراما وحسبنا الله فيمن نقل عن ألسنتنا ما لم نقله"، معلقًا: "يعني أنا مثلًا قولت إن القرآن حرم الخمر على مراحل، وقولت إن الآية الفلانية محرمتش الخمر بشكل صريح، وأكتر من آية كده برضه لحد الآية الرابعة، فقالوا إني قلت إن القرآن لم يحرم الخمر، وهكذا".