أستاذ جراحات سمنة يوضح خطوات عملية التكميم الدقيق للمعدة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن خطوات عملية التكميم الدقيق تتم بشكل عام باستخدام المنظار، ولكن تتميز بأنها يتم إجرائها من خلال منظار حديث دقيق للغاية هدف استخدمه تقليل عدد الفتحات ومساحة الفتحات وتقليل الألم الذي من الممكن أن تشعر به الحالة، مشيرًا إلى أن العملية تُحدث تغييرًا في الطريقة التي يتم بها تناول الأطعمة الدهنية من قبل الجهاز الهضمي.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بنفس إجراءات عمليات تكميم المعدة بالمنظار يقوم الطبيب باستخدام المنظار لاستئصال جزء كبير من المعدة يعد حوالي 80% من حجم المعدة الأصلي وهذا ما يُفسر قلة تناول الطعام وخسارة الوزن الزائد بعد العملية، وتتميز إجراء عملية التكميم باستخدام المنظار الدقيق أيضًا بأنه يتيح للطبيب إجراء العملية.

وتابع: "يسمح التقليل الكبير من حجم المعدة وسعتها للمرضى أن يشعروا بالامتلاء والرضا بعد وجبة أصغر بكثير من التي طالما تناولوها قبل العملية، مما يوفر التحكم في كميات الطعام؛ خاصة على مستوى آخر فإن مستوى هرمون الجوع ينخفض بدرجة كبيرة؛ حيث قد تختلف النتائج الفردية، مشيرًا إلى أن الجزء الذي تمت إزالته من المعدة غني بالخلايا التي تصنع هذا الهرمون، مما يجعل المرضى لديهم شعور باستمرار بأنهم أقل جوعًا نتيجة لذلك.

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