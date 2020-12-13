جائحة كورونا تضاعف من مبيعات الكمبيوترات المكتبية والدفترية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
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شهدت مبيعات الكمبيوترات الدفترية والمكتبية ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت مؤسسة "أومديا" للدراسات التسويقية أن عدد شاشات الكمبيوترات المكتبية المباعة في 2020 بلغ ما يقدر بـ 159 مليون شاشة، مقابل 144 مليون شاشة في عام 2019 بزيادة نسبتها 10.4 بالمئة.

وأرجعت الدراسات التسويقية الارتفاع الكبير في المبيعات إلى اتجاه عدد من الدول حول العالم للعمل والدراسة من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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